Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 1 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 г.г. 1 октября: 75 лет назад освобождены эстонские острова

Это наша война. Это моя война.

22 июня и 9 мая.

Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня — ежегодная личная Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая — главный день его жизни и борьбы.

Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников нашей Родины — священна. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва — бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества — священный урок равенства и справедливости.

Наш «Бессмертный полк» — это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущее море благодарной памяти, живых, всё новых наследников бессмертного подвига, — всех тех, ради кого была принесена та страшная жертва.

Великая Отечественная война — одно из ключевых событий в истории человечества и, наверное, главное событие в истории нашего народа. СССР не просто остановил нацистскую Германию, поддержанную силами почти всей Европы и угрозой Японии. Наш советский народ — переживший полноценный геноцид — остановил строительство нового, извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение — теперь уже расовое — стало бы нормой жизни.

Нацизм и фашизм не были искоренены окончательно, но День Победы 9 мая 1945 года всё ещё не даёт им восстать в своём откровенном обличии.

Эта война не стала последней, но её трагический опыт всегда служит моментом истины для всех нас.

Священная память о той войне служит ясным напоминанием о возмездии для любого внешнего врага нашего народа и основой исторического единства для ныне расколотых народов СССР.

Многие годы мы собираем личные свидетельства о войне. Их продолжают присылать нам читатели (sfo@regnum.ru). Всё мы публикуем здесь. Вечная память героям.

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