Москва, 30 сентября, 2019, 19:07 — ИА Регнум. В воскресенье в Казани завершился финал конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» Пресс-конференция по итогам конкурса «Цифровой прорыв»

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Один из победителей конкурса — команда им. Сахарова из Москвы.

Команда признана лучшей в решении задачи, поставленной Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ), — предложить прототип веб-сервиса для стимулирования социальной и гражданской активности через конкурсные и микрогрантовые механизмы.

Представитель Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев и руководитель Команды им. Сахарова Роман Вайнберг поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями от конкурса и предложенных решений.

Матвей, для чего необходимо решение задачи, поставленной Вами перед участниками хакатона «Цифрового прорыва», каково его практическое применение?

Сейчас Ассоциация волонтерских центров занимается развитием волонтерства и его инфраструктуры в стране, и наша главная задача, миссия — сделать так, чтобы волонтерство стало нормой жизни наших граждан. В России волонтерство активно развивается — по разным данным, в волонтерскую деятельность вовлечено до 14% населения. При этом нормальный показатель для ведущих стран — 20−30%. У нас есть организации, занимающиеся инфраструктурными решениями для волонтеров — проект «Добровольцы России». Этот проект позволяет людям и организациям, которым нужна помощь волонтеров, этих волонтеров найти. Это большой портал, который существует уже несколько лет, на котором собрана информация о более чем ста тысячах волонтеров из всех регионов России, о 20 тысячах организаций.

Этот проект мы развиваем и планируем сделать из этой единой информационной системы целую экосистему сервисов, которые помогали бы действующим волонтерам, и привлекали бы новых. Для этого мы постоянно обновляем проект «Добровольцы России» и одновременно делаем серию качественных онлайн курсов с серьезными партнерами, организациями по волонтерству — о том, как делать социальные проекты, как управлять сообществами.

И один из этих проектов мы и предложили в качестве задачи для участников цифрового прорыва — это проект, который вовлекал бы новых людей в социальную активность.

В большей степени это медиапроект, состоящий и из редакционного контента, и из пользовательского контента, который будут создавать сами волонтеры, выкладывая истории о своих делах, а так же журналисты и блогеры, которым интересно писать на эту тему. Мы надеемся, что этот проект будет привлекать новых волонтеров и будет привлекать культуру разговора, диалога о волонтерстве, о социальной активности. Пока рассказывать об этом не очень получается — либо слишком пафосно, либо слишком скучно, сухо, не очень увлекательно. Мы хотим переломить эти тренды, собрать лучших авторов, которые бы в разных форматах рассказывали интересные истории, выкладывали фотографии, и поддерживать этих авторов.

Собственно, именно такой проект и должны были разработать ребята на «Цифровом прорыве». В нашем треке работало 26 команд. Нам, как экспертам, понравились сразу три проекта, каждый из которых предлагал техническое и контентное решение со своей стороны. Победила команда имени Сахарова из Москвы — ребята предложили технологическое решение, которое мы дальнейшем намерены реализовать.

Для реализации какого из Национальных проектов (кроме «Цифровой экономики») необходимо решение этой проблемы?

Уровень вовлечения людей в решение проблем, которые есть в стране, говорит о зрелости общества. Поэтому, если брать совсем по-крупному, то волонтерство важно для всех сфер жизни страны, для реализации всех Национальных проектов.

Каким образом Вы планируете внедрять решения победителей — экспериментально, поэтапно, на отдельных участках, отдать в доработку своим действующим специалистам?

У ребят было всего 48 часов, чтобы предложить решение. Они довели его до прототипа, когда можно было уже составить себе общее впечатление о решении. Но это все же очень маленький срок, чтобы сделать готовый продукт. Поэтому мы с ними еще встретимся и более подробно обсудим их прототип, а также идеи других ребят, совместим их и запустим продукт, в котором ребята в какой-то мере тоже примут участие. Мы планируем это сделать в ближайшее время.

В свою очередь, руководитель команды им. Сахарова Роман Вайнберг рассказалИА REGNUM о работе на «Цифровом прорыве» и дальнейших планах.

Роман, каковы впечатления от конкурса?

Впечатления от конкурса просто отличные. Я был на самом известном и крупном хакатоне в Европе — Junction. У меня вообще большой опыт участия — «Цифровой прорыв» был моим юбилейным, 20-м хакатоном. И я могу сказать, что по организации, по экспертам, по интересным задачам и по командам — все было на высшем уровне.

Что было самым интересным?

Мне кажется, мы смогли не просто решить поставленную перед нами задачу, но и выйти за ее рамки. Нам удалось «поймать» три главных тренда и на этих трендах построить настоящую концепцию социальной экономики. К 2030 году искусственный интеллект, возможно, заменит 50% профессий, поэтому люди должны будут вовлекаться в социальную активность. Поэтому агрегатор, который мы делаем, — где люди смогут взаимодействовать, обсуждать различные социальные проекты, благотворительность, волонтерство — может в будущем стать платформой для трудоустройства.

Что было самым трудным?

Самым трудным было соединить все наши идеи. Мы не спали практически двое суток, особенно во вторую ночь. Когда мы вышли на награждение победителей, у нас не было сил даже улыбаться. Но нужно было успеть все это сделать, и мы успели. Практика хакатона оправдана, потому что заставляет тебя работать в экстремальных условиях. Так ты учишься и работать со стрессом, и решать конкретные задачи.

Намерены ли еще принимать участие в хакатонах «Цифрового прорыва»?

Да, конечно, во многих хакатонах. И в «Цифровом прорыве» мы с удовольствием примем участие в следующем году.

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