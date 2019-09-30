Брюссель, 30 сентября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В августе этого года уровень безработицы, что, согласно данным, обобщённым Евростатом, достиг в Испании 13,8%, в Италии — 9,5%, в Швеции — 7,1%, в Хорватии — 6,9%, в Финляндии и на Кипре — 6,8%, в Литве — 6,8%, в Латвии составил 6,4%. Об этом пишет рижское издание Dienas Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Более благополучно чувствуют себя Чехия — всего 2%, Германия — 3,1%, на Мальте и в Польше — 3,3%, в Нидерландах — 3,5%, в Румынии — 3,8%, в Болгарии — 4%.

В августе средний уровень безработицы в ЕС составил 6,2%, это на половину процентных пункта меньше уровня 2018 года. Данные по безработице стали обобщать в ЕС с 2000 года, и в том году они колебались возле той же отметки.

Всего, согласно информации Eurostat, без работы в ЕС находятся 15,432 млн человек, из них 12,169 млн проживает в зоне евро. Ситуация лучше, чем год назад, когда работу искало 1,189 млн, из которых 960 000 проживало в зоне функционирования евро.

Данные по безработице из Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.