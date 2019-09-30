Ереван, 30 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Политика Белоруссии в отношении Армении никогда не изменится: «мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям». Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

azatutyun.am Пашинян и Лукашенко в Ереване

«Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Белоруссии заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более что у двух народов похожая история. Пока между странами складывается небольшой товарооборот (около $50 млн в 2018 году), но когда-то его не было вообще.

«Сегодня темп роста товарооборота 140% — это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш — будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего совета ЕАЭС, которое пройден 1 октября в армянской столице.