Ярославль, 30 сентября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова опубликовала на своей странице в Facebook шокирующие фото из ярославской клинической больницы №9. Они свидетельствуют об ужасающей антисанитарии, как минимум, в урологическом отделении. Главными «героями» фото являются тараканы.

«Это палата в урологическом отделении №1 клинической больницы №9 Ярославля. Тараканы в тарелках и на матрасах. По словам очевидца, тараканы «пешком» ходят по лежачим больным. После увиденного он не мог ночью заснуть. Что на сей раз ответит департамент здравоохранения?» — написала в Facebook Елена Кузнецова.

Региональный департамент здравоохранения прокомментировал публикацию этих фото ярославским информационным порталом YarNews.

«По информации руководства больницы, в КБ №9 дважды в месяц проходит дезинфекция всех отделений. Занимается этой работой подрядная организация. Руководство больницы не раз обращало внимание подрядчика на недостаточно эффективную борьбу с тараканами. Благодаря вашему сигналу завтра главный врач КБ №9 еще раз вызовет представителей подрядной организации и оформит претензию. А к сотрудникам хозяйственной службы будут применены меры дисциплинарного характера. Что касается урологического отделения, то в планах его отремонтировать в следующем году», — говорится в комментарии департамента.

ИА REGNUM надеется, что принятых мер будет достаточно.