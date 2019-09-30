Москва, 30 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы пригласят первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова на заседание рабочей группы перед рассмотрением проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы. Об этом журналистам заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Он напомнил, что накануне внесения в нижнюю палату парламента проекта госбюджета на трехлетний период, депутаты фракции уже встречались с Силуановым и договорились о создании рабочей группы, которая должна проработать четыре основных вопроса.

«В первую очередь, необходимо, чтобы средства, которые будут приняты в федеральном бюджете, поступили в регионы в начале года. Во вторых, нам необходимо решить проблему огромной разницы в бюджетной обеспеченности регионов. Из второй задачи логично вытекает третья — поддержка инвестиционных проектов в регионах, повышение инвестиционной привлекательности на местах за счет развития инфраструктуры — транспортной, энергетической, социальной», — заявил Неверов.

Кроме того, немаловажен также вопрос реализации и финансового обеспечения программы комплексного развития сельских территорий. Так, по словам Неверова, депутаты намерены добиваться увеличения финансирования программы, чтобы снизить до 5% уровень софинансирования, необходимого от регионов.

«Перед первым чтением бюджета, мы еще раз пригласим Антона Силуанова на встречу с фракцией, чтобы обсудить предложения, которые выработает рабочая группа, и включить их в постановление, которое будет приниматься по итогам рассмотрения закона о федеральном бюджете на 2020 — 2022 годы», — отметил Неверов.

Как отметили в пресс-службе фракции в Госдуме, встреча состоится до 23 октября. Ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») уже отмечал, что депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 октября.