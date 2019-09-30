Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 сентября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Оппозиционные депутаты Переславль-Залесской городской думы Ярославской области считают несправедливым решение суда об отмене неудовлетворительной оценки главе городского округа Валерию Астраханцеву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславская городская дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения гордумы по формальным основаниям. Прокуратура посчитала, что решение об оценке является нормативно-правовым актом, который должен приниматься большинством голосов от списочного состава думы. В положении об оценке главы Переславля зафиксирована другая норма — большинство от числа присутствующих на заседании депутатов.

«У меня сложилось впечатление, что прокуратура у нас может всё, а остальные — ничего. Все требования и аргументы ответчика — Переславской городской думы — были последовательно отвергнуты судьей, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Александр Дыма. — Наш спикер Сергей Корниенко сначалапотребовал снять иск с рассмотрения, так как статья закона о местном самоуправлении, на которую ссылается прокуратура, может применяться только к нормативно-правовым актам, а рассматриваемое решение думы таковым не является. Далее Сергей Васильевич привел аргументы, почему нельзя отменять решение думы. На момент вынесения решения положение об оценке главы действовало уже много лет, никем не оспаривалось, прошло все возможные экспертизы. Это просто смешно — как только депутаты вынесли главе неудовлетворительную оценку, так сразу у прокуратуры появились претензии к положению, а судья очень быстро вынесла нужное администрации и Валерию Астраханцеву решение. Я считаю, что нужно подавать апелляцию, дойти до Верховного суда, потому что у меня нет веры ни нашему районному, ни областному судам».

Депутат Евгений Работников полагает, что иск прокуратуры и решение суда направлены на защиту исполнительной власти и лично главы городского округа Валерия Астраханцева.

«Депутаты действовали правильно, по регламенту, и «неуд» Валерию Астраханцеву был справедливым и заслуженным, — сказал Евгений Работников. — Считаю, что с вынесением оценки главе в этом году администрация устроила цирк — пытались сначала сделать так, чтобы голосов хватило для удовлетворительной оценки, а когда это не получилось, в ход пустили прокурорские протесты и судебные иски. Мнение жителей и мнение депутатов, которые представляют интересы жителей, осталось неучтенным — это возмутительно!»