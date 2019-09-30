Калуга, 30 сентября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Девять жителей Калуги обвиняются в мошенничестве с земельными участками на сумму более 37 млн рублей. Об этом 30 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Земельный участок

По версии следствия, в 2017 году девять калужан, объединившись в организованную преступную группу, пользуясь чужими паспортными данными и нотариально заверенными доверенностями от граждан на право совершения сделок с их имуществом, действуя с целью хищения земельных участков, предоставляли в многофункциональный центр области ложные выписки из похозяйственных книг, на основании которых регистрировали права собственности на земельные участки. Подозреваемые обеспечивали изготовление межевых планов, содержащих ложные сведения, после чего распоряжались похищенным по своему усмотрению.

Полицейским следствием установлено 20 фактов преступных деяний, ущерб от которых составил свыше 37 млн рублей. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с крупным денежным штрафом.