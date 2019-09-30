Тамбов, 30 сентября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня на еженедельном оперативном совещании потребовал исключить формализм из работы над снижением аварийности на дорогах региона, сообщили ИА REGNUM областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

Сегодня на еженедельной губернаторской планерке был рассмотрен вопрос о мерах по снижению уровня аварийности и травматизма на дорогах области в результате дорожно-транспортных происшествий. Задачи в этом направлении обозначены как в одном из «майских» президентских указов, так и в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно состояние дорог должно улучшаться, а количественный показатель смертельных исходов в дорожно-транспортных происшествиях — снижаться.

По словам губернатора, его тревожит последняя статистика. По итогам 8 месяцев года при снижении числа автоаварий и раненых на 7% количество погибших увеличилось почти на 13% (11 человек). Всего за 8 месяцев года в 822 дорожно-транспортных происшествиях погибли 97 человек и 1105 получили ранения. Половина летальных исходов произошла по причине выезда транспортных средств на полосу встречного движения. Причем все факты гибели зарегистрированы на автодорогах вне населенных пунктов. Прослеживается тенденция, что с улучшением качества дорожного покрытия возрастают и негативные последствия таких нарушений.

Александр Никитин считает, что культуру поведения на дорогах надо прививать всем участникам движения, причем с ясельного возраста, системно и заинтересованно.

В нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» к 2024 году для региона определены серьезные ключевые показатели: доля автодорог, соответствующая нормативным требованиям, — 52,1%; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий — 45%.

Губернатор отметил, что разработан целый комплекс мер, способствующих снижению уровня аварийности и травматизма на дорогах области в результате ДТП, на содержание дорог выделяется все больше средств, но заметного эффекта при этом так и не достигнуто. Он предложил исключить формализм при выполнении мероприятий, но при этом делать более подробные отчеты о проделанной работе: что изменилось и за счет чего. Таким образом будет постоянно проводиться анализ сложившейся ситуации, а лучшие практики найдут применение.

При осуществлении профилактической работы особое внимание следует обращать на пользователей мототранспорта и велосипедов, которые стали чаще попадать в ДТП, причем большинство пострадавших — дети.

Продолжится выполнение мероприятий по сокращению числа мест концентрации ДТП, в том числе установка знаков ограничения скорости, стационарных и передвижных комплексов автоматической фиксации скорости, камер, шумовых полос и т.д.

Александр Никитин предложил уже сейчас планировать мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог и предусмотреть их финансирование.

«Нельзя допустить ситуацию прошлого сезона, когда в соответствии с контрактами, у нас, оказывается, обрабатывались противогололедными материалами только опасные участки. Чистка снега зимой — отдельный вопрос, им тоже нужно заниматься с усердием, чтобы качество передвижения по трассам становилось выше, тогда и аварийность уменьшится», — подчеркнул глава региона.