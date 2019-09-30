Козельск, Калужская область, 30 сентября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. В деревне Стенино Козельского района Калужской области на одном из деревьев было отремонтировано гнездовье белого аиста. Эта птица занесена в областную Красную книгу, но из-за разросшейся древесной поросли место стало непригодным для проживания, и белые аисты покинули свой многолетний дом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области. В Калужской области отремонтировали гнездо краснокнижного белого аиста

Специалисты управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов областного аграрного ведомства также завершили ремонт еще одного места обитания аистов в городе Жиздра, ранее начатый местными жителями. Многолетнее гнездо на улице Пушкина стало пригодным для гнездования и следующей весной примет краснокнижных птиц.

Ранее в посёлке Бетлица Куйбышевского района было сооружено искусственное гнездовье для белых аистов. В новый дом в 2019 году успешно заселилась пара аистов, которая уже успешно вывела птенцов.