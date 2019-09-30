Москва, 1 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в России вступили в силу законы, реформирующие систему судов общей юрисдикции, а также изменяющие правила судопроизводства, сообщает ИА REGNUM.

Комитет Госдумы по законодательству Кассационные суды

«Прежде всего, выделяются апелляционная и кассационная инстанция в судах общей юрисдикции в отдельные надрегиональные суды. В таком случае рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

С 1 октября 2019 года начнут работу пять апелляционных и девять кассационных судов, а также один апелляционный военный суд и один кассационный военный суд. Каждый из новых судов будет действовать в пределах соответствующего судебного округа, включающего несколько регионов.

Функции судов

Апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных и равных им судов, принятые в первой инстанции. А также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам на территории соответствующего судебного апелляционного округа. При этом за областными и равными им судами останется апелляционное рассмотрение не вступивших в силу решений районных судов, принятых в первой инстанции, пояснил Крашенинников.

Комитет Госдумы по законодательству Апелляционные суды

Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. Кассационные полномочия областных и равных им судов передаются в полной мере кассационным судам. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

География

Кассационные суды общей юрисдикции будут располагаться следующим образом. Первый кассационный суд — в Саратове; второй кассационный суд — Москва; третий — Санкт-Петербург; четвертый кассационный суд — Краснодар; пятый — Пятигорск; шестой — Самара; седьмой — Челябинск; восьмой кассационный суд — город Кемерово; девятый — Владивосток и кассационный военный суд — в городе Новосибирске.

Апелляционные суды общей юрисдикции расположены следующим образом. Первый апелляционный суд — в городе Москве; второй — Санкт-Петербург; третий — в Сочи; четвертый — Нижний Новгород; пятый апелляционный суд — город Новосибирск и апелляционный военный суд — городской округ Власиха Московской области.

Вместе с тем законом предусмотрена возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места пребывания суда, но осуществляющего его полномочия.

Военные суды

Реорганизации подверглась и система военных судов, которые также относятся к судам общей юрисдикции. С 1 октября 2019 года начнут работу апелляционный военный суд и кассационный военный суд, в связи с чем были внесены изменения в структуру, территориальную юрисдикцию и названия военных судов. Два окружных военных суда — Приволжский окружной военный суд в Самаре и Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге — объединены в один Центральный окружной военный суд с местом дислокации в Екатеринбурге и постоянным судебным присутствием в Самаре.

Комитет Госдумы по законодательству Военные суды

Упрощенное судопроизводство

Расширяется количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. В том числе путем увеличения суммы исковых требований о взыскании денежных средств по таким делам. При этом сохраняется существующий ценовой порог упрощенного производства — в размере 100 тыс. рублей.

В арбитражном процессе порог устанавливается для индивидуальных предпринимателей — 400 тыс. рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей. По публично-правовым категориям дел порог сохраняется на уровне 100 тыс. рублей.

Кроме того, унифицировано приказное производство в АПК и ГПК путем установления размера требований в пределах 500 тыс. рублей.

Подведомственность

Исключается термин «подведомственность» применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Одновременно с этим установлено правило передачи дел по подсудности из одного суда в другой.

«Например, если иск был подан в арбитражный суд, а должен рассматриваться судом общей юрисдикции, то теперь суд не будет прекращать производство по делу, а направит дело в другой суд в соответствии с подсудностью», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Групповые иски

Граждане смогут подать группой иск, если к нему присоединилось не менее 20 участников, при наличии общих или однородных требований, при схожих обстоятельствах и в отношении общего ответчика.

Групповой иск должен подаваться в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Такой правовой институт может быть применен при рассмотрении любых категорий гражданских дел (за исключением дел особого производства). Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей, о возмещении вреда, по спорам в сфере ЖКХ или по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства.