Тула, 30 сентября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В творческий индустриальный кластер «Октава» в 2020 году придут новые резиденты, планируется расширить событийную программу. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 30 сентября, говорилось на заседании Наблюдательного совета творческого индустриального кластера «Октава». Участие в нём приняли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и частный инвестор проекта, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин принял участие в Наблюдательном совете кластера «Октава»

Кластер «Октава» вошёл в число самых популярных городских площадок и стал ключевым проектом региона. С момента открытия здесь побывали 110 тысяч человек, в месяц территорию кластера посещают от четырёх до шести тысяч человек. Проведено уже 363 мероприятия, в том числе 62 коммерческих. В одном из ключевых объектов — Музее станка — посещаемость превысила 16 тысяч человек.

Как отмечалось, в 2020 году Высшая техническая школа (ВТШ) запустит собственные образовательные продукты, Музей станка — две новые экскурсии, также на «Октаве» появятся новые резиденты, расширится событийная программа.

«Творческий индустриальный кластер «Октава» — это важный проект для Тульской области, уникальное образовательное и досуговое пространство. Прошло всего полтора года с момента открытия новой городской площадки, а она уже стала популярным и значимым местом как для горожан, так и для туристов. Особенно важно, что при этом сохранено промышленное производство», — сказал Алексей Дюмин.

Кластер, как отмечалось, должен стать пространством для развития бизнес-мышления и создания новых идей.

«Сегодня «Октава» — это не только завод, который сохранил свое уникальное производство, развивается и выпускает продукцию мирового уровня. Это творческий индустриальный кластер, ставший местом притяжения для талантливой молодежи, — она идет сюда за новыми знаниями, с собственными идеями и проектами», — сказал Сергей Чемезов.

Он добавил, что сегодня стоит задача поддержать творческих молодых людей.

«Работа в кластере — это и интересный досуг, и развитие творческих способностей, и подготовка кадров. В Высшей технической школе учащиеся получат необходимые знания об Индустрии 4.0, перспективных цифровых технологиях. В 2020 году она планирует принять порядка 500 слушателей — молодых и увлеченных. За такими ребятами будущее цифровой экономики», — добавил Чемезов.

В Высшей технической школе ведется разработка мероприятий по ряду направлений: например, «Подготовка кадров для Индустрии 4.0», «Цифровое предприятие», «Продуктовое мышление», а также «Молодежная техническая школа», предполагающая создание региональной сети молодежных производственных проектных команд.

«У промышленных предприятий есть запрос на технологические решения, поэтому важно предоставлять платформу для диалога между промышленностью и молодыми талантливыми учеными, инженерами, формировать «биржу идей», где они могут не только получить теоретические знания, но и понять, как воплотить их на своем конкретном предприятии. И одна из таких площадок — Высшая техническая школа кластера «Октава», — отметил Михаил Шелков.

Творческий индустриальный кластер «Октава» открылся на базе легендарного завода в апреле 2018 года. Сегодня «Октава» сотрудничает с Уральской индустриальной биеннале, ЦСИ «Винзавод», Digital October, КБ «Стрелка» и творческим объединением «АРТМОССФЕРА» — последнее курирует создание арт-квартала вокруг кластера: начато благоустройство прилегающей территории и должно завершиться в 2020 году.