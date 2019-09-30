Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. На спикера петербургского Законодательного собрания и главу регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова заявили в Следственный комитет, обвинив во вмешательстве в муниципальные выборы. Заявление на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина направил депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин.

Вячеслав Макаров

Он объяснил, что опирался на позицию председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая ранее заявила, что Центризбиркому известно достаточно фактов «прямого вмешательства» в петербургские выборы, которые побили рекорды по числу нарушений, со стороны спикера Макарова, а также депутатов Госдумы от «ЕР» Михаила Романова, Евгения Марченко и Сергея Вострецова.

Читайте также: Памфилова назвала систему выборов в Петербурге «электоральным бандитизмом»

Как уточняет Кунин, в тот же день «Макаров отпираться не стал».

Действительно, на брифинге в Мариинском дворце спикер не стал спорить с оценкой Памфиловой.

«Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Я представляю «Единую Россию». И цель любой партии — завоевание власти, удержание власти и использование власти», — сказал тогда Вячеслав Макаров.

По мнению муниципального депутата Кунина, тем самым единоросс сознался в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 141 УК РФ.

«Такое заявление мог сделать только человек, который полностью уверен в своей безнаказанности. Полковник давно «потерял берега», пытаясь кукловодить петербургской политикой, совершенно не стесняясь в методах. Давайте продемонстрируем, что в городе появилось несколько сотен независимых депутатов, которые не будут закрывать глаза, молчать и делать вид, что всё в порядке», — заявил муниципальный депутат МО «Малая Охта».

Василий Кунин призывает и других, кто считает свои права ущемленными Макаровым, отправить главе СК аналогичное заявление.

Напомним, порядка 2 тыс. жалоб поступило в петербургский Горизбирком на нарушения в ходе кампании, около 1 тыс. исков было зарегистрировано в судах. Это рекордный показатель для России, а по мнению некоторых членов Горизбиркома, и для мира.