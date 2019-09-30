Анкара, 30 сентября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Городской автобус в столице Турции наехал на людей, находящихся на остановке. В результате ДТП погибло три человека, передает телеканал NTV.

Dickelbers Скорая помощь. Турция

Сообщается, что наезд на остановку произошел 30 сентября, во второй половине дня в юго-восточном районе Анкары Мамак. Были ли еще пострадавшие в аварии, неизвестно.

Территория вокруг ДТП оцеплена. Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября в Казахстане автобус, который перевозил 47 учащихся столичной гимназии, съехал в кювет. В результате ДПТ пострадали 26 детей.