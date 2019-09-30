Москва, 30 сентября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Армению. Визит состоится 1 октября, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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Глава Российского государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Заседание посвящено вопросам деятельности ЕАЭС, перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

На заседании будут согласованы основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2020 год. Кроме стран-участниц ЕАЭС, на встречу приглашены главы Молдавии, Ирана и Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Армении состоится заседание Высшего экономического совета ЕАЭС, в котором примят участие главы государств-членов организации.

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