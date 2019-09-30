Киев, 30 сентября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Принятие в Верховной раде закона об особом статусе Донбасса будет иметь определенную «ступенчатость», заявил в интервью изданию «Цензор», обнародованном сегодня, 30 сентября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

СВ ДНР Донецк

Спикер Рады отметил, что все законы, которые принимаются Верховной Радой важны, но вопрос территориальной целостности, возврата людей, возврата территорий — он ключевой для любого государства.

«И в первую очередь для нашей страны, поэтому, конечно же, его рассмотрение будет происходить сбалансированно и взвешенно… Это определенно будет дискуссия. Будем надеяться, что она будет конструктивной, и никто не захочет заниматься пиаром. К сожалению, очень часто на таких вопросах в украинской политике пытаются пропиариться. А хотелось бы, чтобы все работали в интересах государства», — отметил Разумков.

Журналист издания напомнил, что при обсуждении законопроекта о реинтеграции Донбасса 31 августа 2015 годы были массовые столкновения возле здания Рады, погибли 4 бойца Нацгвардии.

«Да, я понимаю риски. Кстати, до сих пор не наказаны виновные, недавно была годовщина и были родители ребят, которые погибли от гранаты перед Верховной Радой. До сих пор никто не понес наказание. Суд идет, хотя 4 года прошло», — заявил на это Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что парламент Украины должен решить судьбу закона об особом статусе Донбасса. В частности, подчеркнул он, депутаты должны учесть много аспектов и определиться, нужно ли менять действующий закон или написать новый. нынешний закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области» действует до 31 декабря 2019 г.