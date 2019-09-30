Киев, 30 сентября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал понять, что Киев готов идти на конфликт с Варшавой из-за дефицита разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Соответствующий вопрос обсуждался на брифинге сегодня, 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на прошлой неделе, 23 сентября, украинские водители грузовиков провели масштабную акцию под зданием правительства из-за проблем с перевозками в Польшу.

Гончарук признал, что разрешений для украинских перевозчиков действительно не хватает, ситуация сложилась критическая — «и поэтому кабинет министров делает всё возможное, чтобы ее урегулировать». Вместе с тем он обвинил в этом кризисе Польшу и заявил, что уже готовы контрмеры — на случай, если Варшава так и не пойдет на компромисс.

«Они еще год назад выдали меньше разрешений, чем мы ожидали и хотели… Им выгодно это. Если у наших перевозчиков нет разрешения заезжать в Польшу и перевозить товар, то кто будет это делать? Очевидно, что польский перевозчик», — заявил украинский премьер.

Он проинформировал, что на этой неделе намерен говорить по телефону с премьер-министром Польши, министр инфраструктуры Украины «постоянно на контакте» с польским министром транспорта, начата работа на уровне ассоциаций перевозчиков.

«Я очень надеюсь, что наши польские коллеги услышат нас и наши аргументы, и эта проблема будет решена. Действия наших польских коллег сейчас выглядят не совсем понятно», — резюмировал Гончарук.