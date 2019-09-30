Варшава, 30 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Польская сторона получила российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Оно будет изучено вместе с коллегами Варшавы по НАТО, заявила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

По её словам, полученное президентом Польши Анджеем Дудой послание будет тщательно проанализировано с учетом многомерных аспектов глобальной и европейской безопасности, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, послание, в котором предлагается ввести запрет на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, направил руководству других стран, включая НАТО, президент России Владимир Путин.

Читайте также: Китай оценил предложение Путина о моратории на РСМД