Мурманск, 30 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Новый губернатор Мурманской области намерен развернуть в регионе масштабное строительство жилья. Об этом Андрей Чибис заявил на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Наличие качественного жилья — один из ключевых факторов неотъезда людей из региона. У всех нас есть знакомые, которые говорят, что могут за те же деньги купить жилье в Санкт-Петербурге, не говоря о Калининграде. Нет у нас на рынке нормального жилья», — отметил глава региона.

При этом он отметил, что спрос на покупку жилья в регионе есть.

«Только для обеспечения жильем военных нам необходимо построить 6 тысяч квартир. При таком спросе мы просто не вправе не развернуть жилищное строительство», — заявил Чибис.

Напомним, на инаугурации Чибис заявил, что из-за стремительного оттока населения Мурманская область рискует стать территорией вахтовиков. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году миграционные потери Мурманской области превысили 4 тыс. человек.