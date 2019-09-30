Москва, 30 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы предполагает рост финансирования спорта, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

На реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» предполагается выделить 65,4 млрд рублей, следует из документа. В 2021 году на физкультуру и спорт планируется выделить 56,4 млрд рублей, в 2022 году — 59,6 млрд рублей.

При этом, указывают в правительстве, общая сумма, выделенная на развитие физической культуры и спорта в 2019 году, составит 83,5 млрд рублей вместо заявленных ранее 51,57 млрд.

Проект федерального бюджета на очередную «трехлетку» внесен в Госдуму, первое чтение законопроекта намечено на 24 октября.