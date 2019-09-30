Вашингтон, 30 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Намеренный эксгибиционизм в международных делах вынуждает отвечать на него тем же оружием — открытостью, но нужно не «открывать» слова, а совершать открытые и внятные политические действия, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 30 сентября, комментируя обсуждение публикации разговора президентов США и Украины.

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Как сообщалось ранее, представители Демократической партии США в Конгрессе заявили о намерении добиться также публикации разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В МИД РФ при этом отметили, что публикация разговора Трампа с Владимиром Зеленским показала всем странам опасность ведения переговоров с США.

«Публикация записей переговоров между главами государств, премьер-министрами, министрами иностранных дел — это вещь для международной политики разрушительная. Касается это, конечно же, не только США.

В идеале всё должно оставаться в классических рамках: участники переговоров доводят до сведения общественности то, что считают нужным, а вопросы деликатного свойства остаются в секрете. Стоит ли, однако, рассчитывать на это в нынешний век? Нет, не стоит. Можно лишь надеяться на то, что массовый вброс такой информации помешает её адекватному восприятию.

Сами же переговоры, мне думается, надо максимально освободить от вопросов, способных вызывать нездоровый интерес и неадекватные реакции политических оппонентов наших зарубежных партнёров. Более того, само желание о чём-то договориться конфиденциально, убедить партнёра в целесообразности тех или иных политических решений «на словах» стоит свести к минимуму.

Навязанный противниками и намеренный эксгибиционизм в международных делах вынуждает отвечать на него его же оружием — открытостью. Только надо не слова «открывать», а совершать открытые и внятные политические действия, которые будут подвигать партнёра к необходимому тебе пониманию того, что и как он должен делать в отношениях с нашей страной», — отметил Михаил Демурин.