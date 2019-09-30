Москва, 30 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Россия намерена сократить траты на космос. Как передает корреспондент ИА REGNUM30 сентября, это следует из внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

(сс) Андрей Моргунов Вывоз и установка ракеты космического назначения «Ангара-1.2ПП» на стартовом комплексе космодрома Плесецк

В 2019 году Россия потратит на реализацию программ «Космическая деятельность» около 251,7 млрд рублей. Вместе с тем в проекте госсметы в 2020 году траты по этому направлению зафиксированы на уровне 198,5 млрд рублей, в 2021 году — 209,1 млрд рублей. В 2022 году эта сумма составит 208,7 млрд рублей.

Одновременно прописывается, что бюджет на развитие космодромов на период 2017—2025 годов в рамках федеральной целевой программы предусмотрен на уровне 31,207 млрд рублей.

Также остается в планах развитие системы ГЛОНАСС — в 2020 году предстоит израсходовать на эти цели 28,8 млрд рублей.