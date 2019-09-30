Пекин, 30 сентября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай). Об этом сообщается на сайте WTA.

(сс) Keith Allison Бьянка Андрееску

В активе 19-летней Андрееску 4727 рейтинговых баллов, набранных в 2019 году. Ранее участие в турнире гарантировали себе Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия) и Симона Халеп (Румыния).

Напомним, действующей чемпионкой турнира является украинская теннисистка Элина Свитолина.

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