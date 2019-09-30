Москва, 30 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В России с 1 января следующего года порядка 31 млн пенсионерам проиндексируют пенсию на 6,6%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%», — сообщили в министерстве, добавив, что это в 1,5 раза больше инфляции, которая по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,8%.

В результате средняя пенсия вырастет на тысячу рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные — на 7,05%. Средний размер пенсий составит около 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости не работающих пенсионеров — 16,4 тыс. рублей, уточнила она.

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