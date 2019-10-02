Ватикан, 2 октября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. 1 октября начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Южную Европу, где он пробудет по 6 октября, в том числе встретится с папой Римским. Что ждать от этой встречи, обсуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Benhur Arcayan Папа римский Франциск

Максимально теплые отношения США и Ватикана, которые пришлись на времена папы Иоанна Павла II и Рональда Рейгана и строились на антисоветском консенсусе, уже миновали, а что думает о США в контексте мировой истории нынешний папа, пока неясно. Еще во время президентских выборов понтифик не выражал благоволения к Дональду Трампу, и, хотя и принял его в Ватикане после избрания, о налаживании сердечных отношений это не говорило. Более того, ряд общих высказываний понтифика воспринимались как критика Трампа. Отношения папы с теми американскими католиками, которые составили альянс с политиками, разделяющими курс Трампа — но не папы Франциска, и вовсе принялись осложняться. А такая общая тема Трампа и Ватикана, как противодействие абортам, прорабатывается обеими сторонами без взаимного участия.

Точкой соприкосновения между Ватиканом и Белым домом, теоретически, могла бы стать борьба за сохранение и исполнение религиозных свобод и, соответственно, деятельная защита христиан там, где они подвергаются преследованиям и где их жизни находятся в опасности. Несмотря на то, что фокус Ватикана направлен в смысле защиты религиозной свободы на Ближний Восток, а Белого дома — на Китай (и в отношении мусульман), стороны в принципе могут найти общий язык в вопросе поддержки гонимых христиан. Но будет ли это означать поддержку понтификом кандидатуры Трампа на грядущих выборах в США?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Поддержит ли папа Франциск переизбрание Трампа».