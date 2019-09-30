Пекин, 30 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

(сс) JC Александр Зверев

Зверев 10 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Зверев сыграет с победителем матча между канадским Феликсом Оже-Альяссимом и представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом.

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