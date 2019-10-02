Токио, 2 октября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Японская знаменитая газета «Санкэй симбун», знаменитая своей упрямой антироссийскостью, послала в Россию корреспондента. Ничего хорошего от этого шага ждать не приходилось, ибо газета, как раньше заявлял ее представитель, пишет о России только плохое потому, что ничего хорошего «в ней не происходит». Что хорошего внезапно произошло с командированным корреспондентом, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

В данном случае, как зачастую и бывает в России, не было бы счастья — да несчастье помогло. После того как Юити Онода обворовали в Эрмитаже, лишив бумажника, кредитной карты и даже билета на автобус, японцу удалось познать доброту простых русских людей. Таксист довез пострадавшего бесплатно в полицию, кассир подарила ему билет на две поездки на автобусе. Возможно, все дело было в том, что благодаря питерским щипачам с лица Оноды сошло санкэйсимбунское выражение и заменилось на понятное русским людям человеческое.

Как по волшебству, Онода рассказал про этот случай без ненависти к России, и даже выразил надежду, что нелюбовь к этой стране в нем больше не проснется.

О других иностранных журналистах, которые внезапно (в том числе для самих себя) отозвались о России хорошо, читайте в статье Анатолия Кошкина «Обокраденный» японец не держит зла на русских».