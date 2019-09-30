Уфа, 30 сентября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Бойцы из Башкирии заняли первое место в общекомандном зачёте по дартсу на V спартакиаде студенческих отрядов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

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В спартакиаде, которая проходила с 27 по 29 сентября в Чувашском государственном университете, приняли участие более 400 бойцов студенческих отрядов из 13 регионов ПФО.

Соревнования шли по 9 видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу 3×3, перетягивании каната, армспорту, нормам ГТО, настольному теннису, дартсу, интерактивному футболу FIFA 2019.

В общекомандном зачёте по дартсу спортсмены Башкирии заняли первое место.

Кроме этого, бойцы республики завоевали 3-е место в общекомандном зачёте по мини-футболу. В соревнованиях по интерактивному футболу FIFA-2019 спортсмен из Башкирии также занял 3-е место.