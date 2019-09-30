Москва, 30 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Все имущество легендарного режиссера Марка Захарова достанется его дочери, актрисе Александре Захаровой, сообщает журнал StarHit со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Council.gov.ru Марк Захаров

«Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то всё имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — сказал Жорин.

По информации разных СМИ, дочь Захарова получит квартиру на Тверской улице в Москве, дачу в поселке Курило, автомобиль Toyota Land Cruiser и многое другое.

Как передавало ИА REGNUM, Марк Захаров скончался 28 сентября, не дожив до 87-го дня рождения две недели. Прощание с режиссером начнется 1 октября на основной сцене «Ленкома» в 10 часов утра, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище Москвы.