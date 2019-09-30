Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В первый день октября в Санкт-Петербурге ожидается ненастная погода со штормовым ветром и сильными дождями. В связи с этим органы МЧС просят жителей и гостей города проявлять внимательность и осторожность при нахождении на улице, избегать потенциально опасных участков местности.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

Как сообщило Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, 1 октября в Санкт-Петербурге местами пройдут сильные дожди. Прогнозируется усиление юго-западного и западного ветра скоростью до 15−20 м/с, в порывах — до 24 м/с.

По шкале Бофорта, ветер скоростью свыше 21 м/с считается штормовым. При таком ветре возможно частичное разрушение крыш зданий и другие повреждения конструкций.

Температура воздуха в ночь на 1 октября составит +8…+10 гр., днем +9…+11 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, 30 сентября Петербург оказался в эпицентре атлантического циклона.