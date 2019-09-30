Владивосток, 30 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Коммунальные предприятия, обслуживающие воинские части и организации Минобороны России, погасят задолженность перед Дальэнергосбытом (ПАО «ДЭК») и выплатят текущие платежи на общую сумму 1,2 млрд рублей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

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Вопрос об урегулировании задолженности накануне обсудили представители компании и Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России (ДЭСиОКУ).

«В результате чего достигнуты договоренности о поэтапном погашении задолженности за потребленную электроэнергию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты со стороны коммунальных предприятий будут осуществлены до конца 2019 года.