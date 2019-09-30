Варшава, 30 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Польское тюнинговое ателье Carlex Design создало пакет спортивных доработок для салона Mercedes-Benz Gelandewagen. Об сообщается на сайте компании.

Motor Салон Mercedes-Benz G-класса в исполнении Carlex Design

По утверждению тюнеров, им было интересно поработать с внедорожником, который имеет «грубый и жесткий характер».

«Нашей целью было получить спортивный, современный вид с акцентами на цвет кузова», — говорится в сообщении Carlex Design.

В итоге салон был выполнен в красно-черных тонах. Сиденья обтянуты кожей и отстрочены контрастными нитками. Сочетание красного и черного также появилось на декоративных панелях из углеродного волокна, и в ремнях безопасности. Кроме того, интерьере появились памятные таблички и надписи «40 лет легенды» с изображением Mercedes-Benz G-класса.

Напомним, в середине сентября 2019 года компания Mercedes-Benz представила кабриолет Mini Cooper S Convertible на автосалоне во Франкфурте.

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