Киев, 2 октября, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Санитарный Кордон 2.0, постоянно конструируемый вдоль границы с Россией, может менять свои очертания, оставляя за собой основную функцию — ограждать «страны свободного мира» от российской агрессии. Которая в противном случае затопит, вероятно, весь мир. О том, почему канал «Украина» может стать для нынешней Украины таким же, если не более перспективным начинанием, каким в свое время была стена Арсения Яценюка, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Морякъ. Украiнська профспiлкова транспортна газета Путь Е40

Водный путь из Херсона в Гданьск, который пройдет по Днепру, Висле и Бугу — если соединить эти реки новым каналом — окажется весьма крупным начинанием, о котором заявил новый украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Это не «гиперлупы» Омеляна, а еще более крупное транспортное начинание. Хотя часть украинских экспертов уже высказала предположение, что и та, и другая идея коренится в одном и том же нездоровом источнике — мол, Омеляна уволили с поста министра инфраструктуры, а заначка с крепким алкоголем в его кабинете осталась.

Скорее всего, такие эксперты сморят на ситуацию близоруко, не понимая внутреннего сродства канала «Украина» со знаменитой «стеной Яценюка», только в сильно увеличенном масштабе. Еще бы, ведь речь теперь идет не о том, чтобы оградить сеткой рабица кусочек украинской границы, но о масштабном проекте, который способен зацепить Польшу и, что главное, Белоруссию, сделав их в случае успеха заложниками украинского «миролюбия».

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Канал «Украина» и Санитарный Кордон 2.0: Бомбей — Рига, Висла — Херсон».