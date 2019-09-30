Киев, 30 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что ЕС со временем «неизбежно» примет решение о членстве Украины в союзе, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если нам с вами хватит сил и здравого смысла выполнить соглашение об ассоциации… то я думаю, что мы приблизимся к членству так близко, насколько это вообще возможно. Но останавливаться на ассоциации мы не планируем. Мы идем к членству в ЕС, даже если сам Евросоюз еще над этим и не задумывается», — заявил Кулеба в интервью «Европейской правде», уточнив при этом — чтобы ЕС согласился на вступление Украины, нужно стать для блока «своими».

"Откровенно и прямо скажу — сейчас морально-этические качества, профессиональные компетенции и подходы к должностным обязанностям новой политической элиты Украины, мягко говоря, видны не очень. И хуже всего — их редкая самонадеянность», — комментирует заявление Кулебы политолог Александр Гончаров.

Эксперт иронизирует, что, действительно, европейцы вместо нашего кабмина будут бороться с бедностью и сглаживать неравенство на Украине, где внутренний национальный доход (ВНД) в пересчете на душу населения всего лишь на уровне 2,66 тыс. долларов США (при том что в соседней Белоруссии в 2018 г. составил 5,56 тыс. долл. США, не говоря уже о европейских странах).

Также он напоминает, что даже этот показатель не является полностью объективным, поскольку «у 90% рядовых украинцев в кармане лишь помятая сотка гривен, а у кого-то наличкой — миллионы долларов».

«И сразу возникает вопрос, что это за цели высшего порядка у вице-премьера, если население страны нищает, сокращается и разбегается по всему миру на заработки? И в этих условиях украинские власти не позволят ЕС от нас отказаться?» — задается Гончаров риторическим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из недавних телеинтервью Кулеба заявил о смене Киевом тактики «евроинтеграции». В частности, Украина настроена пойти путем стран — основателей Евросоюза.

«Сегодняшняя власть в Украине планирует внедрять стандарты ЕС и НАТО, интегрироваться де-факто, развивать международные контакты, наши экономики, армии, чтобы прийти к членству естественным путем», — уточнил вице-премьер.