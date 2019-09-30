Лондон, 30 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Появились первые изображения нового супергибрида британской компании McLaren. Об этом сообщается на сайте Motor.

Motor McLaren BC03

По информации портала, новая модель суперкара получит индекс BC03. Автомобиль будет выпущен в лимитированным тиражом в пять единиц.

Судя по изображениям, суперкар будет построен на базе Senna, однако будет обладать иным более аэродинамическим кузовом. Стоит отметить, что у авто будет интегрированное антикрыло со светодиодными стоп-сигналами и продольный задний плавник.

Вполне возможно, что в качестве силового агрегата суперкар получит битурбированный двигатель 4.0 V8 и электронадстройку. Суммарная мощность силовой установки может составлять порядка 1100 л. с.

Напомним, накануне стало известно, что Mercedes и McLaren заключили соглашение о поставках моторов немецкой компании начиная с 2021 года.

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