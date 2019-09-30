Ярославль, 30 сентября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Начальная цена услуги по уборке муниципальных автобусов в Ярославле выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлогодней. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

АО «ПАТП-1» разместило закупку услуг сроком на 1 год с максимальной ценой 8 млн 459 тыс рублей. Год назад максимальная цена аналогичной закупки составляла 4 млн 593 тыс рублей, а ходе торгов снизилась до 3 млн 749 тыс.

При этом сам состав услуг не изменился: это ежедневная уборка и мойка автобусов и генеральная уборка, включающая в себя мойку двигателя, очистку обивки сидений и так далее.

Разница стоимости контракта может объясняться только количеством услуг. Год назад подрядчик должен был мыть до 170 автобусов в день в рамках ежедневной мойки и до 60 автобусов в месяц убирать комплексно. Новый контракт предполагает, что каждый день будут мыть 200 автобусов, также 200 единиц в месяц будут проходить генеральную уборку.

При этом ранее городские власти заявляли, что в день в городе работает около 140 автобусов. Отметим, что с 1 октября проезд в муниципальном транспорте в Ярославле подорожает с 23 до 28 рублей.