Москва, 30 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Теннисистка Екатерина Александрова стала первой ракеткой России. Обновлённая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликована 30 сентября на сайте организации.

(сс) Rob Keating. robiciatennis.com Екатерина Александрова

Александрова поднялась в рейтинге на 38-е место с 39-го. При этом Анастасия Павлюченкова опустилась с 36-й на 40-ю строчку.

Таким образом, Александрова занимает наиболее высокую позицию в рейтинге из российских теннисисток.

Первая десятка рейтинга WTA от 30 сентября выглядит следующим образом:

Эшли Барти (Австралия) — 6446. Каролина Плишкова (Чехия) — 6125. Элина Свитолина (Украина) — 5320. Наоми Осака (Япония) — 5011. Симона Халеп (Румыния) — 4907. Бьянка Андрееску (Канада) — 4835. Петра Квитова (Чехия) — 4571. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225. Серена Уильямс (США) — 3935. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

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