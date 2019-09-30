Теннисистка Александрова стала первой ракеткой России
Москва, 30 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Теннисистка Екатерина Александрова стала первой ракеткой России. Обновлённая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликована 30 сентября на сайте организации.
(сс) Rob Keating. robiciatennis.com
Екатерина Александрова
Александрова поднялась в рейтинге на 38-е место с 39-го. При этом Анастасия Павлюченкова опустилась с 36-й на 40-ю строчку.
Таким образом, Александрова занимает наиболее высокую позицию в рейтинге из российских теннисисток.
Первая десятка рейтинга WTA от 30 сентября выглядит следующим образом:
- Эшли Барти (Австралия) — 6446.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.
- Элина Свитолина (Украина) — 5320.
- Наоми Осака (Япония) — 5011.
- Симона Халеп (Румыния) — 4907.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
- Петра Квитова (Чехия) — 4571.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225.
- Серена Уильямс (США) — 3935.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
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