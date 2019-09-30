Калуга, 30 сентября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Калуге в рамках регионального проекта «Чистая страна» активно внедряют систему раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального экологического оператора.

Admoblkaluga.ru В Калуге установили контейнеры для сбора «сухой» и «мокрой» фракций бытовых отходов.

В областном центре установили контейнеры для сбора «сухой» и «мокрой» фракций бытовых отходов. Бумагу, стекло, картон, пленку, пластик и металлическую тару необходимо складировать в контейнеры с изображением. «Мокрый» мусор или пищевые отходы предлагается собирать в немаркированные контейнеры.

Практика первого месяца работы показала, что жители с пониманием и активно стали разделять коммунальные отходы. Это позволит существенно сократить объем отходов, вывозимых на полигоны, а также не только снизить уровень потребления природных ресурсов, но и уменьшить загрязнение окружающей среды.