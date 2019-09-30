Краснодар, 30 сентября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Более 153 километров дорог Краснодара планируется отремонтировать в 2020—2021 годах, сообщила 30 сентября пресс-служба администрации краевой столицы. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт 74 километров дорог запланирован на 2020 год, ещё 79 — на 2021 год. Предварительный перечень дорог, где запланирован ремонт, будет вынесен на слушания 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«В формировании перечня на следующие годы важно мнение жителей. Для этого проводим общественные обсуждения, где рассмотрим все участки дорог для ремонта в 2020 и 2021 годах. Приглашаю горожан принять участие в обсуждении, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

В предварительный перечень городские власти включили дороги в центральной части Краснодара, пригородных хуторах и станицах: ст. Елизаветинской, хуторе Ленина, пос. Индустриальном, а также подъезды к садоводческим товариществам. Протяженность участков, запланированных к ремонту, разная, в отдельных случаях превышает 5 километров.

Параллельно в департаменте транспорта и дорожного хозяйства завершается приёмка объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта, в 2019 году. Всего в порядок привели 49 дорог общей протяженностью около 65 км.