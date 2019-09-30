Пекин, 30 сентября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в матче второго круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

si.robi Екатерина Александрова

Александрова один раз подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.

Во третьем круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

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