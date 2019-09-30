Киев, 30 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В понедельник, 30 сентября, украинский портал LB опубликовал интервью главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько — характернейший пример того звенящего пустотой хаоса, который царит в головах майданных и постмайданных политиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

28-летний депутат, назначенная главой делегации неделю назад, утверждает, что незадолго до этого назначения она и сама еще не знала, где ей следует работать, может, в ПАСЕ, может, в ОБСЕ, а может, в НАТО.

Именующая себя «выпускницей МГУ» (этот факт почему-то не упомянут в украинской версии «Википедии») рассказывает журналистам, что в Москве она не только «общалась с огромным количеством российских дипломатов», но и «сняла три документальных фильма о КГБ» (!).

Биографическая страница Ясько — настоящий калейдоскоп: она и бизнесмен, и кинопродюсер, и политолог, и стипендиантка по нескольким программам, в том числе в Оксфорде (главное воспоминание об Оксфорде — «лекции Ксении Собчак»); тут и консалтинговые агентства, и медиацентры, и преподавание во львовском «католическом университете».

Она политолог, потому что политика ей «всегда была интересна». Она не считает свой возраст недостатком: «принадлежу к поколению независимости», «во мне больше какой-то ответственности, чувства миссии, визии, чем у многих представителей старших поколений». Универсальный гений, человек из Ренессанса.

Глава украинской делегации в ПАСЕ утверждает, что отказываться от общения с российской делегацией не надо, потому что нужно понимать, «что происходит в мире», и «защищать свои интересы». При этом слушать членов российской делегации тоже не надо, потому что «все же понимают цену» тому, что они говорят.

Участвовать в сессии ПАСЕ украинская делегация не будет в знак протеста против возвращения делегации российской, но сама Ясько туда все же поедет, и «позицией» Украины будет как отсутствие делегации, так и присутствие «в качестве гостя» главы этой делегации.

У Украины есть большая поддержка в ПАСЕ, утверждает глава делегации, но от кого именно — сказать не может. Делегация должна защищать национальные интересы — но в чем именно они заключаются, неясно.

И, конечно же, «Украина должна играть центральную роль в мониторинге процессов и защите прав и свобод человека в России, во всех авторитарных странах», потому что «мы понимаем, что это такое — быть жертвой репрессий».

Весь этот политический детский сад, унижающий граждан Украины, весь этот бессмысленный, отрывистый набор выкриков, в котором слова из соседних абзацев прямо противоречат друг другу — все это совершенно естественно для нынешнего состояния Украины.

Не имеет никакого значения, кто именно представляет Украину в ПАСЕ и что он говорит, и чем пустоголовее болванчик, который произносит старые и не имеющие отношения к реальности мантры, тем лучше — меньше сила сопротивления.

Политическая субъектность отсутствует, решения принимают не те граждане, которые находятся в кадре, и все это цирковое представление «украинской делегации в ПАСЕ» существует в виртуальной реальности брюссельских кабинетов и грантовых фондов.

То есть очень далеко от той реальности, в которой существует сама Украина.