Бишкек, 30 сентября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Жители села Ак-Добе Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизии устроили митинг в поддержку бывшего телохранителя экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщает 30 сентября издание 24.kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева сказала, что односельчане бывшего сотрудника Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Каната Сагымбаева требуют справедливого разбирательства.

Демонстранты обратились к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, парламенту республики, судьям и правоохранительным органам с просьбой обеспечить справедливое разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября военная прокуратура Киргизии задержала бывшего телохранителя экс-президента Каната Сагымбаева. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, организации массовых беспорядков и воспрепятствовании деятельности должностных лиц.