Тбилиси, 30 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опять обещает вернуться в Грузию и навести здесь порядок, который для него выражается в свержении власти олигарха Бидзины Иванишвили.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

Об этом экс-президент заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи», созданной на основе и из состава коллектива бывшей телекомпании «Рустави 2» после того, как эта телекомпания перешла в собственность бизнесмена Кибара Халваши.

На вопросы ведущих вечерней передачи «Главные акценты» относительно даты своего приезда в Тбилиси Саакашвили ответил, что это случится в ближайшие месяцы, до выборов, и пообещал, что об этом узнают все, а в первую очередь, эта конкретная телекомпания.

«В ближайшие месяцы я собираюсь приехать в Грузию. Ничего тайного в этом нет. Правда, я хорошо чувствую себя на Украине, но когда теряешь родину… Пока мы не остановим разрушение и уничтожение Грузии, конечно, я приеду и приму в этом участие, в ближайшие месяцы я приеду в Грузию», — заявил Саакашвили.

Как выяснилось со слов экс-президента, он рассержен на своих бывших соратников из партии «Европейская Грузия» и действовать в коалиции с ними не намерен. Саакашвили собирается действовать вместе с грузинским народом и вместе с ним покончит с властью Иванишвили.

Отметим, что приехать в Грузию Михаил Саакашвили обещал почти перед каждыми выборами, которые проходили при правлении коалиции «Грузинская мечта», а затем — одноименной партии, учрежденной олигархом Иванишвили. Но до сих пор этого обещания так и не исполнил. Партия Саакашвили «Единое национальное движение» вместе с ее ответвлением «Европейской Грузией» продолжают считаться в Грузии главными оппозиционными силами. Их представители сидят как в парламенте Грузии, так и в органах местной власти.

Очередные парламентские выборы в Грузии должны состояться осенью будущего года, и, как пообещал Бидзина Иванишвили на волне пробужденных визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова акций протеста, пройдут эти выборы по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Обсуждение данного вопроса в политических кругах начато, но соответствующий законопроект еще не разработан.