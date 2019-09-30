Саакашвили опять обещает вернуться в Грузию
Тбилиси, 30 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опять обещает вернуться в Грузию и навести здесь порядок, который для него выражается в свержении власти олигарха Бидзины Иванишвили.
Об этом экс-президент заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи», созданной на основе и из состава коллектива бывшей телекомпании «Рустави 2» после того, как эта телекомпания перешла в собственность бизнесмена Кибара Халваши.
На вопросы ведущих вечерней передачи «Главные акценты» относительно даты своего приезда в Тбилиси Саакашвили ответил, что это случится в ближайшие месяцы, до выборов, и пообещал, что об этом узнают все, а в первую очередь, эта конкретная телекомпания.
Как выяснилось со слов экс-президента, он рассержен на своих бывших соратников из партии «Европейская Грузия» и действовать в коалиции с ними не намерен. Саакашвили собирается действовать вместе с грузинским народом и вместе с ним покончит с властью Иванишвили.
Отметим, что приехать в Грузию Михаил Саакашвили обещал почти перед каждыми выборами, которые проходили при правлении коалиции «Грузинская мечта», а затем — одноименной партии, учрежденной олигархом Иванишвили. Но до сих пор этого обещания так и не исполнил. Партия Саакашвили «Единое национальное движение» вместе с ее ответвлением «Европейской Грузией» продолжают считаться в Грузии главными оппозиционными силами. Их представители сидят как в парламенте Грузии, так и в органах местной власти.
Очередные парламентские выборы в Грузии должны состояться осенью будущего года, и, как пообещал Бидзина Иванишвили на волне пробужденных визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова акций протеста, пройдут эти выборы по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Обсуждение данного вопроса в политических кругах начато, но соответствующий законопроект еще не разработан.