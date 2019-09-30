В мэры Киева прочат актера Евгения Кошевого
Киев, 30 сентября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко советует партии «Слуга народа» выдвинуть в мэры Киева актеры Евгения Кошевого вместо скучного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко. Об этом 29 сентября Фесенко написал на своей странице в Фейсбуке.
При этом он не исключает, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский может выдвинуть в мэры Киева депутата Верховной рады от «Слуги народа» Александра Дубинского. Политолог также считает, что экс-депутат Надежда Савченко и депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива не имеют шансов выиграть выборы в Киеве, поскольку являются «актерами второго плана и осетриной второй свежести».
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Верховной раде зарегистрировали проект закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение в декабре 2019 года в Киеве внеочередных местных выборов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. При этом Киеву хотят вернуть райсоветы.