Анкара, 30 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в церемонии начала строительства военного корабля, который будет продан Пакистану, об этом 30 сентября сообщает TRT World.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

На церемонии также был введен в строй корабль ВМФ страны, демонстрируя тем самым возросшие возможности военного строительства турецкой промышленности.

«Наш флот, богатый славными победами, переносит это наследие в будущее, еще более укрепляя веру в него», — отметил Эрдоган.

Напомним, Турция и Пакистан тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе и в обороной отрасли. В мае 2018 года страны подписали контракт на приобретение Исламабадом четырех военных кораблей у Анкары.