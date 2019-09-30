Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга признала незаконным бездействие государственного учреждения, из-за чего были в очередной раз сорваны сроки реконструкции гимназии №406 в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом свидетельствует ответ местным жителям за подписью заместителя районного прокурора Натальи Трушановой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выдача мошенника

В документе говорится, что заказчик — подведомственный комитету по строительству Смольного Фонд капитального строительства и реконструкции (ФКСР) — в конце 2018 года в очередной раз продлил сроки контракта подрядчику до 31 января 2020 года, но сделал это без банковской гарантии и не потребовал ее. Имеющаяся гарантия истекла в марте 2019-го, но контракт не был разорван до августа, хотя местные жители многократно указывали, что работы в школе не ведутся месяцами.

Напомним, гимназия на Леонтьевской улице входила в 500 лучших школ России, но уже который год там никого не учат: оба корпуса закрыли на ремонт еще в 2017 году, одно из последних обещаний Смольного заключалось в том, что двери откроются в текущем сентябре, но этого не случилось — работы дальше не продвинулись, особенно в корпусе начальной школы на Церковной улице, который простоял без крыши всю зиму. Сотням детей приходится скитаться по чужим школам, площадкам в разных концах города и заниматься даже в коридорах и подсобках. Компания-подрядчик «Капитал Стройиндустрия» была объявлена недобросовестной только в летом 2019 года, сроки опять перенесены — теперь на 2020 год.

«При наличии обстоятельств, прямо указывающих на невозможность исполнения (подрядчиком) работ в срок, ФКСР не обратился в ПАО «Сбербанк» для получения банковской гарантии, не потребовал от (подрядчика) иного обеспечения исполнения контракта», — пишет прокуратура.

Во всех этих обстоятельствах прокуратура усматривает бездействие Фонда капитального строительства и реконструкции, так что собирается вынести представление его главе.

«По факту возможных мошеннических действий копия вашего обращения направлена в УМВД России по Адмиралтейскому району», — добавляют в надзорном ведомстве.

Добавим, что в июле на встрече родителей с главой комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонидом Кулаковым в его адрес прозвучал вопрос об обеспеченности всего срока контракта банковской гарантией.

«И Кулаков тогда во всеуслышание заявил, что никаких нарушений законодательства в рамках обеспечения данного контракта со стороны комитета допущено не было», — заявляют родители пушкинских гимназистов.