Москва, 30 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Заменить реальный срок заключения на условный попросила для актера Павла Устинова прокуратура. Апелляцию защитников Устинова рассматривает 30 сентября Мосгорсуд, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

Прокурор заявила, что добиться справедливости по этому делу возможно без реального наказания для актера. Она попросила изменить приговор в виде 3,5 лет лишения свободы на условный срок с четырехлетним испытательным сроком. Сотрудник ОМОН, признанный потерпевшим по делу, согласен с такой заменой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Устинов был приговорен к 3,5 года лишения свободы за сопротивление сотруднику полиции на протестной акции в Москве, которое привело к травме последнего. 20 сентября решением суда актер был освобожден из-под стражи.