Рязань, 30 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Рязанская областная клиническая больница пополнилась новым отделением реанимации и интенсивной терапии. Здесь будут готовить пациентов к операции, наблюдать за ними после, проводить восстановительные мероприятия. Отделение рассчитано на 12 коек, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального правительства.

(сс) Zimin Vas Реанимация

Новая реанимация необходима для развития хирургической службы больницы. В отделении будут принимать пожилых пациентов и тех, кто страдает несколькими хроническими заболеваниями, связанными одним патогенетическим механизмом. Таким людям зачастую требуется помощь врачей разных специальностей.

«У хирургической службы больницы в приоритете стратегия «Фаст-трек», которая включает в себя операции через маленькие разрезы и снижение риска послеоперационных осложнений. Эти и другие составляющие способствуют быстрому восстановлению пациентов после операции. Развитие этой стратегии для пациентов ОКБ было бы невозможным без отделения, где будут готовить пациентов к хирургическому лечению, наблюдать их после операции и применять всю технологию для раннего ускоренного восстановления», — отметил главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов.

В общей сложности ОКБ располагает теперь 48 реанимационными койками.