Москва, 30 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Ставки по большинству ипотечных продуктов Сбербанка с 1 октября снижаются на 0,3 процентного пункта. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба кредитной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Клиенты Сбербанка теперь могут купить новую квартиру в ипотеку по ставке от 7,3% годовых, а квартира на вторичном рынке будет доступна от 8,8%, пояснили в банке.

В банке уточнили, что на 0,3 п. п. снижаются ставки по заявкам, поданным с 1 октября, на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, приобретение гаража и машино-места, а также на нецелевой кредит под залог недвижимости. Из снижения исключены «Военная ипотека» и программы господдержки для семей с детьми.

Ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков снизятся на 0,6 п.п. Клиентам других банков рефинансирование ипотеки доступно по ставке от 9,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,7 п. п.

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