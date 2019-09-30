Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с 30 сентября ушел в двухнедельный отпуск. На время его отсутствия, по 13 октября 2019 года, обязанности главы города будет временно исполнять вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

Любовь Совершаева

Как отметили в Смольном, отпуск Беглова является плановым, а временная передача полномочий градоначальника Совершаевой произошла в соответствии с Уставом Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Заксобрание Петербурга утвердило предложенные Александром Бегловым кандидатуры вице-губернаторов.

Любовь Совершаева в Смольном, помимо руководства администрацией губернатора, координирует работу комитетов по информатизации и связи, по межнациональным отношениям, по молодежной политике, по печати и взаимодействию со СМИ.